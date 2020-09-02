Військове командування РФ прибуло до Криму перевіряти боєздатність армії

Командувач військами Південного військового округу (ПВО) Росії генерал армії Олександр Дворніков прибув в анекосваний Крим, що перевірити бойову підготовку російського Чорноморського флоту РФ. Військові готуються до навчань "Кавказ - 2020".

Про це повідомляється на сайті Міноборони Росії.

"На загальновійськовому полігоні Опук командувач військами ПВО оцінить дії берегових військ, морської піхоти, кораблів і авіації Чорноморського флоту в ході двостороннього тактичного навчання", - йдеться в повідомленні.

Двостороннє тактичне навчання проходить на полігоні Опук на окупованому півострові в рамках підготовки до військових навчань "Кавказ-2020".

"В ході практичних дій при підтримці авіації та корабельних угруповань підрозділи проводять висадку морського і повітряного десанту з метою захоплення та утримання узбережжя, відпрацьовується протидесантна оборона. Корабельні сили та авіація здійснюють підтримку військам з нанесенням ударів по берегових цілях", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях задіяно близько 20 кораблів і суден забезпечення, близько 200 одиниць військової та спеціальної техніки, понад 20 літаків і вертольотів морської авіації Чорноморського флоту.

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