Военное положение и мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

Глава государства в среду, 7 августа, подписал законы №11433 и №11434. Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине с 12 августа продлили еще на 90 дней. То есть они будут действовать, по меньшей мере, до 9 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что в Украине уже в 12 раз продлили этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что Верховная Рада 23 июля проголосовала за продление военного положения и мобилизации. Соответствующие законы в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Что такое военное положение

Это особый правовой режим, который был введен в Украине в начале полномасштабной войны. Его вводят в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, когда существует опасность для независимости и территориальной целостности страны.

Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Добавим, что военное положение не означает объявления войны. Последнее, согласно международному праву, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества и т.п.

Детальнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

Общая мобилизация

Это механизм рекрутинга и пополнения Вооруженных сил Украины. Под общую мобилизацию подпадают военнообязанные украинцы для выполнения обязанностей по обороне страны от агрессора. Новобранцы должны пройти военную подготовку, после чего их перемещают в подразделение для несения службы.