Воєнний стан та мобілізацію продовжили: Зеленський підписав закони

Глава держави у середу, 7 серпня, підписав закони №11433 та №11434. Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні з 12 серпня продовжили ще на 90 днів. Тобто вони будуть діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Варто зазначити, що в Україні вже 12 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 липня проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації. Відповідні закони у парламент вніс президент Володимир Зеленський.

Що таке воєнний стан

Це особливий правовий режим, який ввели в Україні на початку повномасштабної війни. Його вводять у разі збройної агресії чи загрози нападу, коли є небезпека для незалежності та територіальної цілісності країни.

Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії.

Додамо, що воєнний стан не означає оголошення війни. Останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-противника, світової спільноти тощо.

Детальніше про те, що заборонено під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.

Загальна мобілізація

Це механізм рекрутингу та поповнення Збройних сил України. Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов'язані українці для виконання обов'язку з оборони країни від агресора. Новобранці повинні пройти військовий вишкіл, після чого їх переміщують до підрозділу для несення служби.

