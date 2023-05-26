Военное положение на лето. Полный список правил и запретов

Военное положение в Украине действует в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации. Это особый правовой режим, который предусматривает ряд правил и запретов.

Когда закончится военное положение

В начале мая Верховная рада продлила военное положение. Согласно законопроекту, его действие продлено с 05:30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа.

Это особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Поэтому если она будет сохраняться, то вероятнее всего военное положение в очередной раз продлят на 90 дней.

В рамках военного положения органам государственной власти, военному командованию и администрациям, а также местному самоуправлению предоставляются полномочия, необходимые для предотвращения угрозы.

Запреты и ограничения

По всей стране или на отдельных территориях, где введено военное положения, может действовать ряд запретов и ограничений.

Основные из них:

охрана и особый режим работы объектов критической инфраструктуры

трудовая повинность

отчуждение имущества (с выдачей соответствующих документов)

комендантский час

ограничение свободы передвижения

проверка документов, осмотр вещей, автомобилей и жилья

запрет на митинги и другие массовые мероприятия

запрет антиукраинских политических партий и организаций

цензура в СМИ

запрет военнообязанным менять место жительства без разрешения военного комиссара

эвакуация из районов боевых действий

другие меры, предусмотренные нормами международного гуманитарного права

Пока действует военное положение, не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной рады, Кабинета министров, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, а также контрразведчиков и следователей.

Соблюдение законности в условиях военного положения гарантирует запрет на изменение Конституции, проведение выборов, референдумов, забастовок, массовых собраний и акций.

Если очередные или внеочередные выборы должны пройти в период, который совпал с военным положением, то Верховная рада не позднее чем 90-дневный срок со дня его прекращения или отмены должна назначить такие выборы.

Комендантский час

Комендантский час действует на всей подконтрольной территории, кроме Закарпатской области:

Киев - с 00:00 до 05:00

Винницкая область - с 00:00 до 05:00

Волынская область - с 00:00 до 05:00

Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00

Донецкая область - с 21:00 до 05:00

Житомирская область - с 00:00 до 05:00

Запорожская область - с 23:00 до 05:00

Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00

Киевская область - с 00:00 до 05:00.

Кировоградская область - с 23:00 до 05:00

Луганская область - с 21:00 до 05:00

Львовская область - с 00:00 до 05:00

Николаевская область - с 00:00 до 05:00

Одесская область - с 00:00 до 05:00

Полтавская область - с 00:00 до 04:00

Ровенская область - с 00:00 до 05:00

Сумская область - с 23:00 до 04:00

Тернопольская область - с 00:00 до 05:00

Харьковская область - с 23:00 до 05:00

Херсонская область - с 21:00 до 05:00

Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00

Черкасская область - с 00:00 до 4:00

Черниговская область - с 00:00 до 04:00

Черновицкая область - с 00:00 до 04:00

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также передвигаться пешком или на любом виде транспорта без специального пропуска.

За соблюдением следят правоохранители и военные. Нарушителя могут остановить для проверки документов и установления личности.

Выходить на улицу разрешается, когда нужно добраться к ближайшему укрытию во время воздушной тревоги.

Отдых на море

По состоянию на конец мая Украина имеет доступ к морю только в пределах Николаевской и Одесской областей. При этом пляжный сезон все еще под вопросом.

В Николаевской области, как и в прошлом году, доступ к морским пляжам будет закрыт из-за минной опасности. В то же время внутренние водоемы будут доступны для отдыха там, где не было боевых действий.

Одесса в ближайшие дни должна определиться с открытием пляжей, сейчас там готовят приказ с перечнем условий, при выполнении которых пляжные зоны все-таки смогут открыться. Ожидается, что купальный сезон может стартовать с 5 июня на береговой линии между "Ланжероном" и 16-ой станцией Большого Фонтана. Окончательное решение за военной администрацией.

В то же время стало известно, что в Черноморске (Одесская область) пляжи останутся закрытыми.

Что касается купания во внутренних водоемах, то, как правило, можно отдыхать там, где это разрешено. Информацию об этом публикуют на ресурсах местных властей. Хотя, например, в Киеве из-за постоянных российских атак пока не планируют открывать пляжный сезон.

Отдых на природе

В ряде регионов Украины действуют запреты на посещение лесов и зеленых зон вне жилых массивов:

Киев

Киевская область

Винницкая область

Волынская области (приграничные леса)

Днепропетровская область

Житомирская область (ближе 20-км от государственной границы)

Кировоградская область

Николаевская область

Полтавская область

Ровенская области (приграничные леса)

Черкасская область

Отметим, в некоторых регионах посещать леса не запрещено, но могут действовать ограничения на заезд на транспорте. А в Закарпатской области, например, закрыты некоторые приграничные маршруты. Также разжигать костры необходимо в специально отведенных местах.

Другие запреты

Часть запретов связана с фото- и видеосъемкой определенных объектов. В частности, нельзя снимать и публиковать номера воинских частей, выкладывать фото с блокпостов и мест дислокации военной техники, с военной техникой, в том числе переданной западными союзниками, лицами военных.

Также нельзя снимать специфические метки на зданиях и адреса таких зданий, государственные и коммунальные предприятия, мосты и другие объекты критической инфраструктуры, а также места прилетов и работу средств ПВО.

Кроме того, с началом полномасштабной войны украинцам запретили запускать гражданские дроны. Нарушителям в лучшем случае грозит штраф, а если на видео оказались военные объекты, то вплоть до 8 лет лишения свободы.

В начале мая за основу был принят законопроект, который устанавливает штрафы до 8500 гривен, а также разрешает военным, полиции и Нацгвардии сбивать дроны при наличии подозрений в незаконности запуска.

Мобилизация продолжается

Вместе с военным положением до 18 августа 2023 года продлена и всеобщая мобилизация. Поэтому летом призывать на военную службу продолжат в установленном порядке.

В частности, под мобилизацию могут попасть:

граждане с военным опытом

мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта службы

ограниченно пригодные к службе мужчины в возрасте от 28 до 60 лет

снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные пригодными и ограниченно пригодными к службе

Добровольно могут пойти лица с инвалидностью и те, у кого есть отсрочка по семейным обстоятельствам. Мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины с опытом контрактной службы также могут добровольно подписать контракт с подразделениями Силы обороны.

Под мобилизацию не попадают забронированные лица, лица с инвалидностью, многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет), временно непригодные по состоянию здоровья, родители-одиночки и другие категории.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.