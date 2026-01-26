Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: до какой даты

Согласно принятым решениям, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней - до 4 мая 2026 года.

Когда вступят в силу законы

Речь идет о двух законах, принятых Верховной Радой 14 января 2026 года:

Закон №4757 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения" (проект №14366) вступит в силу со дня опубликования.

Закон №4758 "Об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (проект №14367) вступит в силу с 3 февраля 2026 года.

Как голосовал парламент

Решение об очередном продлении военного положения и мобилизации Верховная Рада приняла 13 января. Перед этим соответствующие указы президента были единогласно поддержаны профильным комитетом по вопросам национальной безопасности.

Во время пленарного заседания:

за продление военного положения (№14366) проголосовали 330 народных депутатов;

за продление всеобщей мобилизации (№14367) - 312 парламентариев.

18-е продление с начала полномасштабной войны

Нынешнее решение стало 18-м голосованием парламента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной агрессии России против Украины.