Повреждены склады и автомобили: последствия ракетной атаки РФ на Киев
Российская Федерация утром пятницы, 31 мая, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате зафиксированы разрушения и пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
По данным начальника КМВА Сергея Попко, в результате ракетного удара начался пожар.
Пожар поврежден:
- частное домовладение СТО;
- автомойка;
- 6 легковых автомобилей;
- складское помещение.
Пожар был площадью примерно 120 квадратных метров. По состоянию на 08:00 информация о пострадавших и погибших отсутствует.
Ракетная атака на Киев 31 мая
Утром пятницы в Киеве и ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Причина тревоги – скоростная цель в сторону Киева с востока Украины. Впоследствии сообщалось о работе ПВО в столице.
Также за несколько часов до этого в Киеве объявлялась тревога из-за вражеского беспилотника.
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