Военные опасности. Онколог предупредил украинцев об угрозах здоровью
Загрязнение воздуха, почвы и воды во время войны в Украине может существенно отразиться на здоровье людей, в том числе и повлиять на развитие онкологических заболеваний.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев.
Негативное влияние асбестовой пыли
Масштабные разрушения разных объектов в результате вражеских атак на города и села Украины требуют от спасателей и гражданских больших усилий - для разборки завалов и восстановления. При этом людям часто приходится иметь дело с опасными для здоровья асбестовыми отходами.
По словам эксперта, во всем мире, согласно подсчетам, от заболеваний, обусловленных влиянием асбеста, умерло уже около 10 млн человек.
"Речь идет прежде всего о раке легких и мезотелиоме плевры (кстати, ранее патологи отрицали существование такой опухоли). От указанных заболеваний в мире ежегодно умирают 90 тыс. человек", - уточнил он.
Профессор добавил, что асбестовые волокна, попадающие в организм во время вдыхания, оказывают канцерогенное влияние на легкие, гортань, плевру, перикард, брюшину, вагинальную оболочку яичка, яичники, желудок и толстую кишку.
"Когда взрываются дома, асбестовая пыль попадает в воздух. Она может переноситься на большие расстояния - на десятки и даже сотни километров. Оседает на земле, а затем снова распространяется с воздухом", - рассказал Ковалев.
Он добавил, что концентрация этого канцерогена в воздухе на фоне войны резко увеличилась.
"И вдыхание асбестовой пыли от разрушенных построек может существенно повлиять на частоту рака легких у украинцев. Проблема достаточно острая", - признал врач.
Канцерогены в воздухе
В рамках военных действий происходит также масштабное движение транспортных средств и военной техники, потребляется множество топлива, интенсивно используются взрывоопасные боеприпасы.
"Это приводит к выбросу в атмосферу сотен тысяч тонн углекислого газа и токсичных веществ. Многие токсины и канцерогены содержатся в разлитом топливе, уничтоженной и отработанной военной технике, оружии различных типов, ракетах", - отметил эксперт и добавил, что военный лом может также содержать вещества, загрязняющие почву и грунтовые воды.
Кроме того, в производстве некоторых боеприпасов могут использовать, в частности, канцерогенный перхлорат.
По словам ученого, очень токсичным является зажигательное оружие, в частности белый фосфор, и это может нанести значительный вред окружающей среде. А обедненный уран еще и радиоактивен.
"И военные, и гражданские испытывают влияние тяжелого смога и угарного газа вследствие пожаров. Кроме того, воздух загрязняется газообразными веществами и твердыми частицами. Газообразные вещества быстро попадают в кровь и поражают внутренние органы, и часто повреждения необратимы", - рассказал доктор медицинских наук.
Из-за взрывов ракет и снарядов в воздух попадают опасные вещества (фото: Getty Images)
Вред здоровью от бытовых средств
Риски для военных обусловлены не только оружием, содержащим токсичные вещества, но и некоторыми бытовыми средствами, которые на фронте используют ежедневно.
К ним относится так называемая "окопная свеча", необходимая для освещения, обогрева, сушки одежды и приготовления пищи.
"Есть гипотеза, что этот дым также может являться фактором риска для здоровья человека", - рассказал Ковалев.
Распространение онкогенных вирусов и бактерий из-за миграции людей
Онкогенными считаются также некоторые вирусы и бактерии.
"Массовые перемещения населения увеличивают риск распространения вирусов и бактерий, являющихся потенциальными причинами рака. Речь идет о Хеликобактере пилори (рак желудка), вирусе Эпштейна-Барр (рак носоглотки и неходжкинская лимфома), вирусе папилломы человека - ВПЧ (рак шейки матки)... вирусы гепатита В и С", - пояснил эксперт.
Негативное влияние стресса и курения
Развитие рака легких во время боевых действий обусловлено не только загрязнением воздуха, но и курением.
"Кстати, сочетание курения сигарет с влиянием асбеста увеличивает риск рака легких с 10 до почти 100 раз. Сигаретный дым содержит классические канцерогены, вызывающие рак легких и злокачественные опухоли других локализаций. Этими канцерогенами являются ацетальдегид, полициклические ароматические углеводороды, нитрозометиламин, полоний и мышьяк", - рассказал профессор.
По его словам, хотя это и сложно доказать, но рак может быть обусловлен не только влиянием канцерогенов, но и стрессом.
"Хронический стресс приводит к бессоннице, желудочно-кишечным расстройствам, тревоге, депрессии, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых, психических заболеваний и рака. Психологический стресс может обуславливать изменение поведения человека и появление у него вредных привычек - курения, переедания, употребления алкоголя, которые являются доказанными факторами риска рака", - подытожил заведующий кафедрой онкологии.
Напомним, ранее мы рассказывали о "тревожных звоночках" рака у мужчин, которые нельзя игнорировать.
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