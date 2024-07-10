Военные опасности. Онколог предупредил украинцев об угрозах здоровью

Загрязнение воздуха, почвы и воды во время войны в Украине может существенно отразиться на здоровье людей, в том числе и повлиять на развитие онкологических заболеваний .

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев.

Негативное влияние асбестовой пыли

Масштабные разрушения разных объектов в результате вражеских атак на города и села Украины требуют от спасателей и гражданских больших усилий - для разборки завалов и восстановления. При этом людям часто приходится иметь дело с опасными для здоровья асбестовыми отходами.

По словам эксперта, во всем мире, согласно подсчетам, от заболеваний, обусловленных влиянием асбеста, умерло уже около 10 млн человек.

"Речь идет прежде всего о раке легких и мезотелиоме плевры (кстати, ранее патологи отрицали существование такой опухоли). От указанных заболеваний в мире ежегодно умирают 90 тыс. человек", - уточнил он.

Профессор добавил, что асбестовые волокна, попадающие в организм во время вдыхания, оказывают канцерогенное влияние на легкие, гортань, плевру, перикард, брюшину, вагинальную оболочку яичка, яичники, желудок и толстую кишку.

"Когда взрываются дома, асбестовая пыль попадает в воздух. Она может переноситься на большие расстояния - на десятки и даже сотни километров. Оседает на земле, а затем снова распространяется с воздухом", - рассказал Ковалев.

Он добавил, что концентрация этого канцерогена в воздухе на фоне войны резко увеличилась.

"И вдыхание асбестовой пыли от разрушенных построек может существенно повлиять на частоту рака легких у украинцев. Проблема достаточно острая", - признал врач.

Канцерогены в воздухе

В рамках военных действий происходит также масштабное движение транспортных средств и военной техники, потребляется множество топлива, интенсивно используются взрывоопасные боеприпасы.

"Это приводит к выбросу в атмосферу сотен тысяч тонн углекислого газа и токсичных веществ. Многие токсины и канцерогены содержатся в разлитом топливе, уничтоженной и отработанной военной технике, оружии различных типов, ракетах", - отметил эксперт и добавил, что военный лом может также содержать вещества, загрязняющие почву и грунтовые воды.

Кроме того, в производстве некоторых боеприпасов могут использовать, в частности, канцерогенный перхлорат.

По словам ученого, очень токсичным является зажигательное оружие, в частности белый фосфор, и это может нанести значительный вред окружающей среде. А обедненный уран еще и радиоактивен.

"И военные, и гражданские испытывают влияние тяжелого смога и угарного газа вследствие пожаров. Кроме того, воздух загрязняется газообразными веществами и твердыми частицами. Газообразные вещества быстро попадают в кровь и поражают внутренние органы, и часто повреждения необратимы", - рассказал доктор медицинских наук.

Из-за взрывов ракет и снарядов в воздух попадают опасные вещества (фото: Getty Images)

Вред здоровью от бытовых средств

Риски для военных обусловлены не только оружием, содержащим токсичные вещества, но и некоторыми бытовыми средствами, которые на фронте используют ежедневно.

К ним относится так называемая "окопная свеча", необходимая для освещения, обогрева, сушки одежды и приготовления пищи.

"Есть гипотеза, что этот дым также может являться фактором риска для здоровья человека", - рассказал Ковалев.

Распространение онкогенных вирусов и бактерий из-за миграции людей

Онкогенными считаются также некоторые вирусы и бактерии.

"Массовые перемещения населения увеличивают риск распространения вирусов и бактерий, являющихся потенциальными причинами рака. Речь идет о Хеликобактере пилори (рак желудка), вирусе Эпштейна-Барр (рак носоглотки и неходжкинская лимфома), вирусе папилломы человека - ВПЧ (рак шейки матки)... вирусы гепатита В и С", - пояснил эксперт.

Негативное влияние стресса и курения

Развитие рака легких во время боевых действий обусловлено не только загрязнением воздуха, но и курением.

"Кстати, сочетание курения сигарет с влиянием асбеста увеличивает риск рака легких с 10 до почти 100 раз. Сигаретный дым содержит классические канцерогены, вызывающие рак легких и злокачественные опухоли других локализаций. Этими канцерогенами являются ацетальдегид, полициклические ароматические углеводороды, нитрозометиламин, полоний и мышьяк", - рассказал профессор.

По его словам, хотя это и сложно доказать, но рак может быть обусловлен не только влиянием канцерогенов, но и стрессом.

"Хронический стресс приводит к бессоннице, желудочно-кишечным расстройствам, тревоге, депрессии, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых, психических заболеваний и рака. Психологический стресс может обуславливать изменение поведения человека и появление у него вредных привычек - курения, переедания, употребления алкоголя, которые являются доказанными факторами риска рака", - подытожил заведующий кафедрой онкологии.