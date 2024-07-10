Может ли война в Украине привести к всплеску заболеваемости раком: ответ онколога

Ежедневно в Украине в результате взрывов в воздух попадают опасные канцерогены. Также из-за военных действий вредные вещества попадают в почву и воду, все это негативно отражается на здоровье украинцев.

О том, повлечет ли война всплеск заболеваемости раком среди украинцев, в интервью РБК-Украина рассказал онколог Алексей Ковалев.

Увеличится ли количество заболеваний раком из-за войны

"Делать долгосрочные прогнозы относительно частоты развития рака в Украине пока можно только на основании опыта предыдущих войн в других странах. И можно ожидать, что в ближайшие годы в Украине может быть значительный рост заболеваемости раком легких, носоглотки, гортани, желудка, яичка, печени, поджелудочной железы, шейки матки, молочной железы, предстательной железы", - объясняет врач.

Ковалев отмечает, что после войны в Ираке смертность от рака у населения территории, где происходили интенсивные бомбардировки, увеличилась на 50%. В первые три послевоенных года чаще всего регистрировали рак молочной железы, шейки матки, легких, бронхов, мочевого пузыря, кожи, желудка, яичек и лейкемии.

"А в течение 13 лет после войны в Югославии заболеваемость раком молочной железы увеличилась с 68 до 80 случаев на 100 тыс. населения", - говорит онколог.

Он добавляет, что нужно уже сейчас нужно информировать население о медицинских последствиях войны и противодействовать им, чтобы Украину не накрыла волна онкологических заболеваний.

Влияет ли стресс на развитие онкологических заболеваний

"Это пока сложно доказать, но рак может быть обусловлен не только влиянием канцерогенов, но и стрессом. Хронический стресс приводит к бессоннице, желудочно-кишечным расстройствам, тревоге, депрессии, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых, психических заболеваний и рака", - говорит врач.

По его словам, стресс может провоцировать появление вредных привычек у человека - курение, переедание, употребление алкоголя, а это все - доказанные факторы риска рака.

На сегодняшний день ученые уже исследовали связь травматических переживаний с психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. К таким переживаниям относятся жизнь в блокаде и оккупации, ежедневные обстрелы, принудительный развод с членами семьи, насильственные смерти членов семьи и т. д.