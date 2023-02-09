Можно обнаружить рак на ранних стадиях: какие обследования делают в Украине бесплатно

В программу медицинских гарантий от Национальной службы здоровья Украины входит шесть обследований, которые позволяют обнаружить рак на ранних стадиях. Своевременное выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.

Как получить направление бесплатно

Направление на соответствующее обследование может дать врач, с которым у вас заключена декларация. Также направление на бесплатное обследование может выписать ваш лечащий врач.

В бесплатное обследование входит:

Консультация врача

Исследование анализов и опись результатов

Запись результатов на цифровой носитель пациента - по желанию

Местная или общая анестезия при проведении исследований

Список обследований

Во время направления на исследование для раннего выявления онко врач руководствуется критериями возраста пациента, так как с возрастом риск увеличивается.

Маммографию назначают от 40 лет

Гистероскопию - от 50 лет

Гастроскопию - от 50 лет

Колоноскопию - от 40 лет

Цистоскопию - от 50 лет

Бронхоскопию - от 50 лет

Если человек не достиг указанного возраста, но ему необходимо обследование, и он имеет направление от врача, то он может его пройти в медицинских учреждениях, которые предоставляют услуги по амбулаторному пакету.