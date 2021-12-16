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У США запропонували виділити Україні 450 млн доларів і оголосити РФ "спонсором тероризму"

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США, Четвер 16 грудня 2021 11:26
У США запропонували виділити Україні 450 млн доларів і оголосити РФ "спонсором тероризму" Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Група з дев'яти сенаторів США запропонувала надати Києву в 2022 році військову допомогу на 450 млн доларів. А також закріпити за Росією статус "спонсора тероризму", якщо вона введе війська на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяві Комітету Сенату з міжнародних відносин.

"Оскільки Україна зіткнулася з черговим нарощуванням російських військ біля кордону і загрозою вторгнення, США повинні зробити все можливе, щоб стримати Росію і надати Україні поставки і підтримку, необхідні їй для самооборони", - сказав глава комітету сенатор-республіканець Джим Ріш.

Ріш також презентував свій проект "Акт, що гарантує Україні автономію, шляхом зміцнення її оборони". Ініціативу республіканця підтримали ще вісім сенаторів, у тому числі старший республіканець в комітеті Сенату з питань збройних сил, Марко Рубіо і заступник голови Комітету з розвідки Пет Тумі.

"Ми місяцями спостерігали за нарощуванням російської військової потужності навколо України, ясно розуміючи, що Путін має намір порушити суверенітет України. Незважаючи на це, адміністрація Байдена заявляє, що не зробить ніяких дій до вторгнення Путіна, а на той час для наших друзів в Україні буде вже занадто пізно. Цей закон спонукає президента Байдена прискорити надання військової допомоги Україні для стримування Росії до її вторгнення. Така допомога нагадає Путіну, що будь-яка спроба анексувати Київ матиме реальні і конкретні наслідки", - заявив інший сенатор Інхоф .

За словами Джима Ріша, він вирішив представити цю ініціативу у зв'язку з "бездіяльністю" адміністрації президента-демократа США Джо Байдена.

При цьому Пет Тумі заявив, що "проста загроза санкцій не зупинить Росію в її планах щодо вторгнення в Україну. Адміністрація повинна негайно зробити конкретні кроки з надання допомоги Україні, наклавши санкції на газопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід проведе консультації з союзниками по НАТО щодо нарощування російських військ на кордоні України. Зустріч пройде сьогодні, 16 грудня, в Брюсселі.

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