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В Україну прибула посилена допомога з Польщі

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П'ятниця 25 лютого 2022 21:38
В Україну прибула посилена допомога з Польщі Фото: Передане Польщею озброєння (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Антон Федорців

Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра закордонних справ Польщі Маріуша Блащака.

Міністр опублікував фотографію колони машин із боєприпасами для української армії та написав, що Польща солідарна з Україною.

Він висловив слова підтримки українському народу та засудив російську агресію.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців. Ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", – підкреслив міністр закордонних справ Маріуш Блащак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу, що НАТО продовжить підтримувати Україну зброєю, зокрема й ППО.

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