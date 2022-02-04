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Військова та політична. Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку України

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 лютого Верхня палата польського парламенту ухвалила резолюцію на підтримку України. Рішення одноголосно прийняли 92 сенатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.pl.

"Сьогодні, коли Україна стоїть перед смертельною загрозою - загрозою чергового вторгнення, особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримувала нашого сусіда. Без незалежної України немає безпечної Польщі. Вільна Україна - одна з гарантій безпеки Польщі", - вказано в резолюції.

У Сенаті заявили, що підтримують політичну та фінансову допомогу українській стороні, постачання країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці військових, оскільки Україна "опинилася перед смертельною небезпекою".

Сенатори зазначили, що Росія зібрала біля кордонів України величезну армію, оснащену танками, важкою артилерією, кораблями та бойовою авіацією.

"Метою цієї ескалації напруженості є дестабілізація Європи. Це може призвести до найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", - йдеться у документі.

У резолюції також йдеться про те, що на тлі нового вторгнення РФ, Україну беззастережно підтримують Північноатлантичний альянс, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки.

У Сенаті Польщі також переконані, що діалог із Москвою можливий.

"Однак він (діалог - ред.) не може проходити у ситуації військового шантажу, підриву принципу непорушності кордонів у Європі та гібридних атак на демократичні інституції. Умовою цього діалогу є відведення російських військ від кордону з Україною", - додається в документі.

Раніше стало відомо, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні.

Також повідомлялося, що Польща надасть Україні оборонну зброю.

Крім того, Варшава направила до Києва 29 вантажівок з гумдопомогою.

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