Військова база в передмісті Багдада зазнала ракетного обстрілу

Іракська військова база, розташована в південному передмісті Багдада, зазнала ракетного обстрілу. Чотири реактивні снаряди типу "Катюша" розірвалися в таборі Бісмайя.

Про це повідомляє телеканал Al Sumaria з посиланням на заяву силових структур країни.

Зазначається, що одна з ракет впала на склад з обмундируванням, друга - на побутівки полку охорони бази, ще дві - на пустирях.

В результаті атаки постраждалих немає, завдано лише матеріальний збиток.

Нагадаємо, 19 липня поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованої в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Раніше в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був завданий по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

Також повідомлялося. що у Багдаді в районі "зеленої зони" біля посольства США впала ракета, таким чином, цей запуск ракети став 28 за сім місяців.