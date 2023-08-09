Военкому одного из районов Киева вручили протокол о коррупции: подробности

Отмечается, что чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

О чем идет речь

Правоохранители сообщили, что руководитель одного из районных в городе Киеве Территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо.

Фото: Вручение протокола (t.me/mvs_ukraine)

"Своими действиями он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции" - не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов", - пишут в МВД.

Что ему грозит

Согласно действующему законодательству за правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность. Поэтому в отношении чиновника составили административный протокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 КУоАП.

"За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот (3400 гривен) до четырехсот (6800 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавили в МВД.

Проверки военкомов по всей Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении, в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП.

Недавно в Полтавской области при получении взятки разоблачили руководителя одного из районных военкоматов.

Также бывший руководитель Запорожского областного ТЦК и СП разоблачен на организации "схемы" по обогащению приближенных лиц, а также помощи представителям местного криминалитета.