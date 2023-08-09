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Воєнкому одного з районів Києва вручили протокол про корупцію: подробиці

Фото: Вручення протоколу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці вручили протокол про корупцію воєнкому Територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про що йде мова

Правоохоронці повідомили, що керівник одного з районних у місті Києві Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначив на посаду до центру свою близьку особу.

Фото: Вручення протоколу (t.me/mvs_ukraine)

"Своїми діями він порушив вимоги статті 28 закону України "Про запобігання корупції" - не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів", - пишуть у МВС.

Що йому загрожує

Відповідно до чинного законодавства за правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачена адміністративна відповідальність. Тож стосовно посадовця склали адміністративний протокол за ч. 1 та 2 ст. 172-2 КУпАП.

"За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від двохсот (3400 гривень) до чотирьохсот (6800 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - додали у МВС.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП.

Нещодавно в Полтавській області під час одержання хабаря викрили керівника одного з районних військкоматів.

Також колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП викрили на організації "схеми" зі збагачення наближених осіб, а також допомозі представникам місцевого криміналітету.

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