Військкомата не уникнути. Комісар пояснив, як працює відтермінування від армії

“На відтермінування військовозобов'язані мають право відповідно до ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, наприклад, за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або батько виховує сам дитину, або має 3-х і більше дітей. Але вони мають з'явитися до центру комплектування та надати відповідні документи”, - заявив Арап.

За його словами, для того щоб підтвердити відтермінування, українцям необхідно буде показати свідоцтва про народження дітей або посвідчення інваліда. Потім відповідний запис зроблять в обліковій справі військовозобов'язаного.

Тільки в такому разі чоловікові нададуть офіційне відстрочення, згідно з яким його не призовуть на службу.

"Якщо йде війна, ми повинні розуміти - ти або маєш служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поряд і дивитися, як інші воюють", - наголосив Арап.