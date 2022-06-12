Військкомата не уникнути. Комісар пояснив, як працює відтермінування від армії
Українці, які мають право на відтермінування від мобілізації, все одно мають відвідати військкомат. Це необхідно для надання відповідних документів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі "Суспільне" заявив комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап.
“На відтермінування військовозобов'язані мають право відповідно до ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, наприклад, за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або батько виховує сам дитину, або має 3-х і більше дітей. Але вони мають з'явитися до центру комплектування та надати відповідні документи”, - заявив Арап.
За його словами, для того щоб підтвердити відтермінування, українцям необхідно буде показати свідоцтва про народження дітей або посвідчення інваліда. Потім відповідний запис зроблять в обліковій справі військовозобов'язаного.
Тільки в такому разі чоловікові нададуть офіційне відстрочення, згідно з яким його не призовуть на службу.
"Якщо йде війна, ми повинні розуміти - ти або маєш служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поряд і дивитися, як інші воюють", - наголосив Арап.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.
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