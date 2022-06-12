Военкомата не избежать. Комиссар объяснил, как работает отсрочка от армии
Украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, все равно должны посетить военкомат. Это необходимо для предоставления соответствующих документов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап.
"На отсрочку военнообязанные имеют право в соответствии со ст. 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, например, по семейным обстоятельствам: если есть инвалид на содержании или отец воспитывает сам ребенка, или имеет 3-х и более детей. Но они должны явиться в центр комплектования и предоставить соответствующие документы", - заявил Арап.
По его словам, для того, чтобы подтвердить отсрочку, украинцам необходимо будет показать свидетельства о рождении детей или удостоверение инвалида. После этого соответствующую запись сделают в учетном деле военнообязанного.
Только в таком случае мужчине предоставят официальную отсрочку, согласно которой его не призовут на службу.
"Если идет война, мы должны понимать - ты либо должен служить в армии, либо работать во благо государства, либо заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют", - подчеркнул Арап.
Напомним, ранее стало известно, что во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах. Такой формат не противоречит закону.
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