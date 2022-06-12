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Военкомата не избежать. Комиссар объяснил, как работает отсрочка от армии

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 18:15
Военкомата не избежать. Комиссар объяснил, как работает отсрочка от армии Фото: комиссар объяснил, как работает отсрочка от армии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, все равно должны посетить военкомат. Это необходимо для предоставления соответствующих документов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап.

"На отсрочку военнообязанные имеют право в соответствии со ст. 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, например, по семейным обстоятельствам: если есть инвалид на содержании или отец воспитывает сам ребенка, или имеет 3-х и более детей. Но они должны явиться в центр комплектования и предоставить соответствующие документы", - заявил Арап.

По его словам, для того, чтобы подтвердить отсрочку, украинцам необходимо будет показать свидетельства о рождении детей или удостоверение инвалида. После этого соответствующую запись сделают в учетном деле военнообязанного.

Только в таком случае мужчине предоставят официальную отсрочку, согласно которой его не призовут на службу.

"Если идет война, мы должны понимать - ты либо должен служить в армии, либо работать во благо государства, либо заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют", - подчеркнул Арап.

Напомним, ранее стало известно, что во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах. Такой формат не противоречит закону.

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