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Арахамія про відновлення водопостачання у Крим: запускати нічого не плануємо

Крим, Вівторок 25 серпня 2020 14:46
Арахамія про відновлення водопостачання у Крим: запускати нічого не плануємо
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава фракції СН прокоментував заяву Кравчука щодо відновлення водопостачання

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Криму не планують відновлювати водопостачання. Таким чином він прокоментував заяву глави делегації Києва в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука.

Про це Арахамія сказав журналістам.

"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пан Кравчук, ми його поважаємо, але він зараз не є в парламенті. Думаю, що немає шансів ніяких в парламенті приймати такі рішення і навіть розглядати їх", - запевнив глава фракції.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Україна може відновити подачу води в Крим у разі гуманітарної катастрофи; однак, Київ може відновити подачу води тільки для жителів півострова.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою.

Слід підкреслити, що після окупації Росією Криму півострів повинен обходитися запасами місцевих водоймищ, які з початку року зміліли до критичного мінімуму.

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Новини України Давид АрахаміяКримводоснабжение
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