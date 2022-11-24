В Киеве временно не ходят трамваи. На их маршруты вышли автобусы

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве не ходят трамваи, но их маршруты продублируют автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam государственной администрации Киева.

Сообщается, что в связи с этим на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная"

№3 "ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная"

№ 12 "Пущая Водица - пл. Шевченко"

№ 14 "Отрадный массив - пл. Контрактовая"

№18 "пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная"

№19 "пл. Шевченко - пл. Контрактовая"

№28 "ул. Милославская - пл. Дарницкая"

Отметим, в сообщении КГГА не указывается причина, но, вероятно, трамваи не ходят из-за последствий вчерашней ракетной атаки и массового обесточивания столицы.