В Киеве временно не ходят трамваи. На их маршруты вышли автобусы
Фото: трамваи в Киеве временно не ходят (Виталий Носач/РБК-Украина)
По состоянию на утро 24 ноября в Киеве не ходят трамваи, но их маршруты продублируют автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam государственной администрации Киева.
Сообщается, что в связи с этим на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы:
- № 1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная"
- №3 "ст. Ромена Роллана - ул. Старовокзальная"
- № 12 "Пущая Водица - пл. Шевченко"
- № 14 "Отрадный массив - пл. Контрактовая"
- №18 "пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная"
- №19 "пл. Шевченко - пл. Контрактовая"
- №28 "ул. Милославская - пл. Дарницкая"
Отметим, в сообщении КГГА не указывается причина, но, вероятно, трамваи не ходят из-за последствий вчерашней ракетной атаки и массового обесточивания столицы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что свет в Киеве появится уже в первой половине дня 24 ноября.
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