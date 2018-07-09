На водоймах України з початку року загинули понад 550 осіб, - ДСНС

Зокрема, 8 липня у Запорізькій області зафіксовано три смертельні випадки
На водоймах України з початку року загинули 553 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 553 людини, з яких 52 дитини. При цьому врятовано 327 громадян, у тому числі 40 дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише впродовж вихідних, 7-8 липня, на водних об’єктах країни загинуло 20 осіб.
Зокрема, у Запорізькій області зафіксовано три смертельні випадки на воді упродовж 8 липня.
У ДСНС нагадують:
Нагадаємо, станом на 29 червня 2018 року повідомлялося, що на водоймах України з початку червня загинули майже 500 людей.