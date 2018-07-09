На водоемах Украины с начала года погибли более 550 человек, - ГСЧС

В частности, 8 июля в Запорожской области зафиксированы три смертельных случая
На водоемах Украины с начала года погибли 553 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В целом, с начала года на водоемах страны погибли 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в течение выходных, 7-8 июля, на водных объектах страны погибло 20 человек.
В частности, в Запорожской области зафиксированы три смертельных случая на воде в течение 8 июля.
В ГСЧС напоминают:
Напомним, по состоянию на 29 июня 2018 года сообщалось, что на водоемах Украины с начала июня погибли почти 500 человек.