Водителю смертельного ДТП в Киеве грозит до 10 лет лишения свободы

Правоохранители еще раз подтвердили, что в результате вчерашнего наезда погибли 4 человека - 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Кроме того, были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

В полиции отметили, что виновником аварии стал 49-летний житель Херсонской области. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии он находился в трезвом состоянии. Сейчас он получил подозрение.

"Следователи главка полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи вручили фигуранту ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.