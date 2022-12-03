Водителей предупредили о перекрытии трассы Киев-Чоп возле Олеско из-за смертельного ДТП

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на объездной поселка городского типа Олеско, из-за чего была временно перекрыта автодорога Киев - Чоп в районе аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы патрульной полиции Украины в Telegram .

Правоохранители предупредили, что на месте происшествия - на объездной Олеско (466 км) - работают все необходимые службы, и полицейские организуют объезд через этот населенный пункт.

Также водителей призвали быть осторожными на дороге.

В патрульной службе уточнили, что смертельное ДТП на автодороге Киев - Чоп рядом с Олеско произошло с участием двух грузовиков.

Также правоохранители опубликовали фото с места происшествия.

Место ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)