ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Водителей предупредили о перекрытии трассы Киев-Чоп возле Олеско из-за смертельного ДТП

Новина українською →
Львовская область, Суббота 03 декабря 2022 01:09
Водителей предупредили о перекрытии трассы Киев-Чоп возле Олеско из-за смертельного ДТП Фото: на объездной Олеско произошла смертельная авария (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Владимир Костырин

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на объездной поселка городского типа Олеско, из-за чего была временно перекрыта автодорога Киев - Чоп в районе аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы патрульной полиции Украины в Telegram.

Правоохранители предупредили, что на месте происшествия - на объездной Олеско (466 км) - работают все необходимые службы, и полицейские организуют объезд через этот населенный пункт.

Также водителей призвали быть осторожными на дороге.

В патрульной службе уточнили, что смертельное ДТП на автодороге Киев - Чоп рядом с Олеско произошло с участием двух грузовиков.

Также правоохранители опубликовали фото с места происшествия.

Место ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, в конце ноября на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в результате чего движение в сторону столицы было перекрыто.

Ранее сообщалось, что по данным полиции, массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область полиция
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии