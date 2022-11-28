Как изменилось количество ДТП из-за отключений света: ответ патрульной полиции

Массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

Об этом заявил спикер патрульной полиции Киева Андрей Молокоедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов. Также более чем в два раза увеличилось их количество на пешеходных переходах. Всего же количество аварий с погибшими увеличилось в шесть раз", - отметил Молокоедов.

Напомним, сегодня в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве.

Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.