Водіїв попередили про перекриття траси Київ-Чоп біля Олесько через смертельну ДТП
У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби патрульної поліції України в Telegram.
Правоохоронці попередили, що на місці події - на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.
Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.
У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ - Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.
Також правоохоронці опублікували фото із місця події.
Місце ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)
Нагадаємо, наприкінці листопада на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, внаслідок чого рух у бік столиці було перекрито.
Раніше повідомлялося, що за даними поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.
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