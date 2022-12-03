Водіїв попередили про перекриття траси Київ-Чоп біля Олесько через смертельну ДТП

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби патрульної поліції України в Telegram .

Правоохоронці попередили, що на місці події - на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ - Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото із місця події.

Місце ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)