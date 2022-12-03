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Водіїв попередили про перекриття траси Київ-Чоп біля Олесько через смертельну ДТП

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Львівська область, Субота 03 грудня 2022 01:09
Водіїв попередили про перекриття траси Київ-Чоп біля Олесько через смертельну ДТП Фото: на об'їзній Олесько сталася смертельна аварія (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби патрульної поліції України в Telegram.

Правоохоронці попередили, що на місці події - на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ - Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото із місця події.

Місце ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, наприкінці листопада на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, внаслідок чого рух у бік столиці було перекрито.

Раніше повідомлялося, що за даними поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

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