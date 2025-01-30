В Киеве о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте

Иллюстративное фото: в Киеве на Хрещатике будут объявлять минуту молчания (Getty Images)

В Киеве утвердили перечень мер по проведению ежедневной минуты молчания. В частности, о ней будут объявлять в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

Как отметили в Киевском горсовете, о минуте молчания теперь будут объявлять: в общественном транспорте;

через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости;

на рекламных носителях;

через мобильное приложение "Киев цифровой". Также учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий. Соответствующее решение приняли сегодня, 30 января, депутаты Киевского горсовета.