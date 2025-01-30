ua en ru
Чт, 30 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте

Киев, Четверг 30 января 2025 19:33
UA EN RU
В Киеве о минуте молчания будут объявлять в общественном транспорте Иллюстративное фото: в Киеве на Хрещатике будут объявлять минуту молчания (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве утвердили перечень мер по проведению ежедневной минуты молчания. В частности, о ней будут объявлять в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

Как отметили в Киевском горсовете, о минуте молчания теперь будут объявлять:

  • в общественном транспорте;
  • через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости;
  • на рекламных носителях;
  • через мобильное приложение "Киев цифровой".

Также учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 января, депутаты Киевского горсовета.

Минута молчания

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине действует ежедневная общенациональная минута молчания по погибшим в результате российской агрессии.

Такая минута молчания объявляется по всей Украине каждый день в 09:00.

Несколько дней назад стало известно, что в Киеве разработали рекомендации по проведению ежедневной минуты молчания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
DAILY
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине