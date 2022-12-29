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Для водителей и не только. В "Дії" стартовало тестирование двух услуг

Фото: "Дія" запустила тестирование двух услуг для водителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В "Дії" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получения выписки о несудимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Замена водительского удостоверения: возвращаем услугу в приложение. Теперь, если сменили фамилию или потеряли права, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ. Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - отметил Федоров.

По словам министра, также автоматизирован процесс подготовки справки о несудимости, больше не нужно вводить данные вручную. Они сами подтянутся из реестров.

"Кстати, выписка о несудимости — один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - добавил он.

Ранее мы писали, что в канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение, просто показав права в мобильном приложении "Дія".

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.

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Дия СитиМинистерство цифровой трансформацииМихаил Федоров