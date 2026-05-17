Водителей BMW и Range Rover лишили авто после агрессивной езды по Киеву (видео)

17:36 17.05.2026 Вс
2 мин
Что стало причиной эвакуации премиальных автомобилей?
aimg Константин Широкун
Фото: водителей BMW и Range Rover лишили авто после агрессивной езды (facebook.com/kyivpatrol)

В Киеве полиция привлекла к ответственности двух водителей, которые многократно нарушали ПДД на дорогах столицы, их авто отправили на штрафплощадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По данным пресс-службы полиции, один из водителей на Range Rover устроил "гонки" по центральным улицам столицы и хвастался своими "достижениями" в социальных сетях.

Другой водитель на BMW также ездил по центральным улицам столицы, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийную ситуацию для других участников движения, демонстрируя дрифт.

Отмечается, что полиция оперативно установила обоих нарушителей и составила на них соответствующие административные материалы.

Кроме того, во время проверки транспортных средств были обнаружены признаки совершения правонарушения, предусмотренного ст.290 УКУ. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу ГУНП г. Киева. Автомобили эвакуировали на штрафплощадку, а сведения внесли в ЕРДР по ст. 290.

Так, нарушителям грозит штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Резонансные ДТП

Напомним, недавно в Черкасской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли гражданский и двое военных ТЦК. Такие инциденты подчеркивают опасность как для пешеходов, так и для других участников движения.

Отдельной проблемой остается поведение водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Так, в Павлограде произошло резонансное событие, где пьяный водитель на Lexus сбил двух девушек и скрылся, оставив девушку без сознания на дороге.

В то же время в Киеве правоохранители были вынуждены применять оружие - полиция устроила погоню со стрельбой за водителем под наркотиками.

