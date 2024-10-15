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Водители должны быть готовы. Полиция провела "рейд" в Ужгороде, проверку прошли не все

Фото: Патрульная полиция (facebook.com zakpolice)
Автор: Нина Еланская

Сегодня в Ужгороде патрульные вместе с работниками скорой помощи провели профилактический рейд под названием "Маячок". Операция направлена на повышение осведомленности водителей о важности реакции на спецсигналы, чтобы обеспечить безопасный проезд автомобилей экстренных служб.

Отмечается, что мероприятие организуют несколько раз в год, и его цель – предупреждение аварийных ситуаций во время реальных выездов на чрезвычайные происшествия.

Сообщается, что скорая и патрульный автомобиль отправились по предварительно согласованному маршруту, который проходил по наиболее загруженным улицам города.

Во время рейда большинство водителей правильно реагировали на включенные звуковые и световые сигналы и уступали дорогу, однако с некоторыми нарушителями патрульные провели немало профилактических бесед.

В полиции напомнили, что за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту предусмотрен штраф в размере 680 гривен согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП.

В Украине к спецтранспорту, которому водители обязаны уступать дорогу, принадлежат автомобили:

  • аварийно-спасательных служб,
  • скорой медицинской помощи,
  • пожарной службы,
  • полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Украинские правоохранители ранее напомнили, что водителям запрещено разговаривать по телефону, находясь за рулем. За это предусмотрен штраф. Возможно даже лишение водительских прав.

Однако штрафы бывают не только водителям транспортных средств. Они также предназначены для пешеходов. Например, за нарушение правил перехода проезжей части (в неустановленных местах или на красный сигнал светофора) их могут оштрафовать.

Напомним, что пешеходам в темное время суток необходимо носить световоотражатели, чтобы быть заметными для водителей.

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