Подвергаете опасности: украинцам напомнили, почему нельзя пользоваться телефоном за рулем

В Украине водителям запрещено разговаривать по телефону, находясь за рулем. За предусмотрен штраф или лишение водительских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

В полиции напомнили, что за пользование при движении транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук, предусмотрен штраф. Его размер составляет 510 гривен.

Пользование телефоном может привести к опасным ситуациям. В частности, на скорости 50 км/ч водитель, отвлекающийся по крайней мере на две секунды на разговоры по мобильному телефону или написание сообщения, проезжает "вслепую" 28 метров дороги.

"Призываем вас не пользоваться телефоном за рулем, ведь практически все водители склонны к эффекту переключения внимания по вождению на разговор. Внимание концентрируется на полосе движения, а окружающая информация игнорируется", - рассказали правоохранители.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, в каких случаях представители полиции имеют право потребовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

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