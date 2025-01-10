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В "Дії" штрафы для водителей за нарушение ПДД будут приходить по-новому: что изменится

Украина, Пятница 10 января 2025 13:20
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В "Дії" штрафы для водителей за нарушение ПДД будут приходить по-новому: что изменится Фото: как просмотреть фото и видео с камер (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Сервис "Дія" стал еще более удобным для водителей. Теперь при получении штрафа доступны не только текстовые детали нарушений правил дорожного движения, но и фото- и видеоматериалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Что изменилось

Ранее в "Дії" были доступны только текстовые данные: тип нарушения, время и место. Теперь приложение предоставляет возможность:

  • Просматривать фото и видео, которые помогут определить, где именно произошло нарушение.
  • Демонстрировать другим, чтобы избежать повторения таких ошибок.

Как это работает

Материалы с камер дают четкое представление о ситуации на дороге, что способствует прозрачности и объективности фиксации нарушений.

Как оплатить штраф

Напоминаем, что оплатить штрафы за нарушения можно непосредственно в "Дії":

  • По реквизитам карты.
  • Через Apple Pay или Google Pay.

Процесс будет удобным и быстрым для пользователей, повышая доверие к системе фиксации нарушений.

Напомним, что водителям, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД), необходимо знать сроки уплаты штрафов, чтобы избежать лишних расходов. На оплату штрафа за административное правонарушение законом предусмотрено 15 дней.

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