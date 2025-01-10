В "Дії" штрафы для водителей за нарушение ПДД будут приходить по-новому: что изменится

Сервис "Дія" стал еще более удобным для водителей. Теперь при получении штрафа доступны не только текстовые детали нарушений правил дорожного движения, но и фото- и видеоматериалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Что изменилось

Ранее в "Дії" были доступны только текстовые данные: тип нарушения, время и место. Теперь приложение предоставляет возможность:

Просматривать фото и видео, которые помогут определить, где именно произошло нарушение.

Демонстрировать другим, чтобы избежать повторения таких ошибок.

Как это работает

Материалы с камер дают четкое представление о ситуации на дороге, что способствует прозрачности и объективности фиксации нарушений.

Как оплатить штраф

Напоминаем, что оплатить штрафы за нарушения можно непосредственно в "Дії":

По реквизитам карты.

Через Apple Pay или Google Pay.

Процесс будет удобным и быстрым для пользователей, повышая доверие к системе фиксации нарушений.