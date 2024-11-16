Штрафы за нарушение ПДД: что следует знать, чтобы не платить дважды
Водителям, нарушающим правила дорожного движения (ПДД), необходимо знать сроки уплаты штрафов во избежание лишних расходов. На оплату штрафа за административное правонарушение законом предусмотрено 15 дней.
Об этом РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, этот срок начинает отсчитываться с момента получения нарушителем постановления о наложении штрафа. Однако адвокат советует не откладывать оплату на последний день.
Она рекомендует уплачивать штраф в течение 15 дней со дня вынесения постановления. Это поможет избежать риска недоразумений или ошибок со стороны уполномоченных лиц.
Чем грозит просрочка
Если штраф не будет уплачен своевременно, он может быть направлен на принудительное исполнение. В таком случае:
- размер штрафа удваивается
- прилагаются расходы исполнителя, которые придется оплатить
"Ошибки со стороны соответствующих органов случаются даже без злонамеренного намерения. Постановление могут направить в исполнительную службу преждевременно, и человеку придется обжаловать действия исполнителя. Это отнимает время и средства, хотя в результате штраф можно уменьшить до первоначального размера", – объясняет адвокат.
Как избежать проблем
Чтобы избежать подобных ситуаций, Елена Воронкова советует уплатить штраф как можно быстрее после получения постановления, а также хранить документы, подтверждающие оплату.
В случае ошибочных действий исполнительных органов следует обращаться в суд для обжалования. Эти действия можно обжаловать, а штраф уменьшить до одного размера, но это требует времени и материальных затрат.
Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине карается строгими штрафами и другими ограничениями, направленными на повышение безопасности на дорогах. Нетрезвый водитель представляет опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. В случаях, когда факт управления в нетрезвом виде подтверждается, на нарушителя накладывается значительный штраф, а также могут лишить права управления автомобилем. РБК-Украина рассказывало, какие штрафы предусмотрены для водителей в Украине за вождение в нетрезвом состоянии.
Также мы писали, что в Украине водителям запрещено пользоваться мобильными телефонами за рулем. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 510 гривен. В случае, если это приводит к опасным ситуациям для других участников движения, штраф может увеличиться до 1445 гривен, а также возможно лишение водительских прав на срок до одного года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.