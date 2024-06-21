Штрафы за "подрезание" на дорогах: какую сумму придется заплатить водителю за это нарушение

Одним из самых распространенных нарушений на дорогах является так называемое "подрезание", то есть неправильный обгон других участников движения. Если такое нарушение повлечет за собой аварийную ситуацию, то водителя ждет серьезное наказание.

Какое наказание могут дать за "подрезку" на дорогах

Статья 122 (часть 5) определяет, какое наказание предусмотрено водителям за нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, если это создало аварийную обстановку на дорогах. А именно, если водители своими действиями заставили других участников:

дорожного движения резко изменить скорость

направление движения

принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан

Данные действия и их последствия должны быть подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаний технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами.

За это нарушение могут назначить штраф в размере 85 не облагаемых налогом минимумов доходов (1 445 грн) или даже лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Какие действия водителя могут вызвать аварийную ситуацию на дороге

Следует отметить, что такое же наказание могут назначить не только за "подрезание" на дорогах, но и в следующих случаях, если они повлекли за собой аварийную ситуацию: