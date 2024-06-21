Штрафы за "подрезание" на дорогах: какую сумму придется заплатить водителю за это нарушение
Одним из самых распространенных нарушений на дорогах является так называемое "подрезание", то есть неправильный обгон других участников движения. Если такое нарушение повлечет за собой аварийную ситуацию, то водителя ждет серьезное наказание.
РБК-Украина рассказывает, какая ответственность предусмотрена за "подрезание" на дорогах.
Какое наказание могут дать за "подрезку" на дорогах
Статья 122 (часть 5) определяет, какое наказание предусмотрено водителям за нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, если это создало аварийную обстановку на дорогах. А именно, если водители своими действиями заставили других участников:
- дорожного движения резко изменить скорость
- направление движения
- принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан
Данные действия и их последствия должны быть подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаний технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами.
За это нарушение могут назначить штраф в размере 85 не облагаемых налогом минимумов доходов (1 445 грн) или даже лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.
Какие действия водителя могут вызвать аварийную ситуацию на дороге
Следует отметить, что такое же наказание могут назначить не только за "подрезание" на дорогах, но и в следующих случаях, если они повлекли за собой аварийную ситуацию:
- превышение скорости на 20 км
- нарушение правил перевозки грузов
- буксировка транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов
- если не пропустить пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах
- нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования
- проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора
- нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала
- если не дать дорогу аварийно-спасательным службам, скорой медицинской помощи, пожарной охране, полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами
- если не дать дорогу маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств
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В ходе подготовки публикации использовали материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях.
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