За остановку или парковку на местах для электротранспорта придется платить: размер штрафов

Останавливаться, стоять и парковаться на местах, предназначенных для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими) в Украине нельзя. Штрафом карается также создание препятствий водителям электротранспорта - во время остановки или стоянки.

РБК-Украина рассказывает, какие именно штрафы могут быть выписаны украинцам за такие правонарушения.

Штраф за остановку или стоянку на местах для электротранспорта

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, остановка или стоянка транспортных средств на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой) только для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Исходя из этого, речь идет о сумме от 340 до 510 грн.

Так же (штрафом в размере от двадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) может караться создание препятствий водителям электротранспорта в остановке или стоянке.

Штраф за парковку на местах для электротранспорта

В статье 152-1 КУоАП отмечается, что парковка на местах, предназначенных для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Итак, речь идет об уже упомянутой выше сумме - от 340 до 510 грн.

При этом следует отметить, что местами, предназначенными для парковки (в том числе безвозмездной) электротранспорта, считаются те, которые обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой:

на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки транспортных средств

возле жилых домов (кроме индивидуальных жилых домов) или других зданий

на тротуарах (из числа остановочных и стояночных мест транспортных средств) и т.д.

Как определяется размер штрафа

Штрафы для водителей за остановку, стоянку или парковку на местах, предназначенных для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), определяет Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Их размер указывается в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан.

Согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".