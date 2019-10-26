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Серед 39 загиблих у вантажівці в Британії були в'єтнамці

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 16:44
Серед 39 загиблих у вантажівці в Британії були в'єтнамці
Фото: поліція Великобританії (STV)

Громадяни В'єтнаму подорожували з китайськими паспортами

Більшість з 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великій Британії, були громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Про це повідомляє Reuters.

У В'єтнамі в соцмережах з'явилися повідомлення сімей, які заявили про зниклих рідних, відреагувавши на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. Вони зв'язалися з посольством країни у Британії з проханнями про допомогу.

Вважається, що є принаймні шість сімей, які бояться, що їх родичі можуть бути серед жертв у контейнері.

Однією із загиблих є, як вважається, 26-річна Фам Тхі Ча Ми. За дві години до прибуття вантажівки в британський Пурфліт вона написала батькам, що їй нема чим дихати і вона вмирає.

"Вибач, мамо. Моя подорож за кордон не увінчалося успіхом. Мамо, я так тебе люблю! Я вмираю, бо не можу дихати", - йдеться в повідомленні дочки до матері.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, враховуючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Також РБК-Україна повідомляло, що , в Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибелі 39 мігрантів у вантажівці.

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