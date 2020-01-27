ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 13:42
У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

При цьому влада плануює далі встановлювати камери спостереження на дорогах

У 2020 році на дорогах державного значення буде встановлено близько 250 камер. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому влада планують далі встановлювати камери спостереження на дорогах.

"За цей рік ми встановимо ще 220 і в цілому вийдемо на 250 комплексів автоматичної фіксації на дорогах державного значення. Але давайте не зупинятися. Всі балансоотримувачі доріг повинні долучатися. Адже 250 чи навіть 500 камер на дорогах це мало. Ми маємо тут координуватися та діяти спільно", - заявив Криклій.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що за 2019 рік в Україні сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод.

"За 2019 рік сталося 160 тисяч дорожньо-транспортних пригод. 32 тисячі осіб травмовано. Майже 4 тисячі людей загинули. З моменту авіакатастрофи в Тегерані, де загинуло понад 170 людей. За цей період у нас ще більше людей загинуло на дорогах. Дорожня війна - це окремий виклик", - заявив Криклій.

Також РБК-Україна писало, що в 2019 році обласні адміністрації не використовували 1,476 млрд гривень з Дорожнього Фонду, або 10% від річного обсягу. Таким чином, ці кошти до доріг не дійшли.

В Полтавській ОДА розробляють проект щодо залучення 30 млн євро на ремонт доріг В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах
Новини України дорогивидеонаблюдение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся