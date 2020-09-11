Кількість безробітних у Києві з початку карантину зросла втричі

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві офіційно зареєстровано 25 тисяч безробітних

З початку 2020 року київська служба зайнятості зареєструвала 32,6 тисячі безробітних. За період з 12 березня до 9 вересня, коли урядом було запроваджено карантин у зв’язку з поширенням коронавірусу, - 28,2 тисячі.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості.

"На початку вересня на обліку в службі перебувало 25196 безробітних - в 3,1 рази більше, ніж на аналогічну дату торік (8046)", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, пік навантаження випав на квітень, коли було зареєстровано 9,4 тисячі безробітних, в серпні кількість нових безробітних зросла на 3 тисячі.

Натомість, зросли обсяги працевлаштування: від 305 осіб, забезпечених роботою за допомогою служби зайнятості у квітні, до 1432 – у серпні. Загалом, за сприяння служби з початку року працевлаштовано 8,8 тис. громадян, у т. ч. 6,1 тис. – під час карантину.

Із загальної кількості працевлаштованих найбільше отримали роботу в оптовій та роздрібній торгівлі, на підприємствах переробної промисловості, у сфері державного управління й оборони, на транспорті, у професійній, науковій та технічній діяльності. Сьогодні в базі Київського міського центру зайнятості налічується 10318 вакансій.

Нагадаємо, станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мали майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.

За даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.