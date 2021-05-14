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Водії не звільняють дорогу для "швидкої". Поліція оголосила про експеримент в Закарпатській області

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П'ятниця 14 травня 2021 09:21
Водії не звільняють дорогу для "швидкої". Поліція оголосила про експеримент в Закарпатській області Фото: поліція прослідкує, як водії пропускають авто швидкої допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці посилять патрулювання в Закарпатській області. Будуть слідкувати за тим, як водії звільняють дорогу для спецтранспорту, згідно з вимог правил дорожнього руху.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Так, упродовж тижня в області триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам.

"Це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях. Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - наголошують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Україні встановлять 1,5 тисячі стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Зробити це планують до 2024 року.

Нагадаємо, МВС посилить патрулювання на дорогах з початком курортного сезону.

РБК-Україна писало, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

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