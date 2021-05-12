МВС посилить патрулювання на дорогах з початком курортного сезону

Міністерство внутрішніх справ посилить заходи безпеки з початком курортного сезону в Україні. Особливу увагу приділять безпеці пасажирських перевезень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції .

"Активний курортний сезон - це період підвищеної небезпеки, особливо на завантажених транспортом українських дорогах. Усі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення безпеки, потрібно скласти графіки залучення особового складу, визначити особливо небезпечні місця на дорогах, провести превентивну роботу з перевізниками", - сказав він.

РБК-Україна писало, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

Нагадаємо, нещодавно в Україні сильно підвищилися штрафи за п'яне водіння.