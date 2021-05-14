Водители не освобождают дорогу для "скорой". Полиция объявила об эксперименте в Закарпатской области
Правоохранители усилят патрулирование в Закарпатской области. Будут следить за тем, как водители освобождают дорогу для спецтранспорта, согласно требованиям правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, в течение недели в области будет продолжаться эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не освобождают дорогу медикам.
"Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах. Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - отмечают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сделать это планируют к 2024 году.
Напомним, МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона.
РБК-Украина писало, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В таких письмах присылают постановления о штрафах.