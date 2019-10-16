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Водіїв попереджають про туман на дорогах Києва

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 09:42
Водіїв попереджають про туман на дорогах Києва
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вранці туман у столиці

Погода у Києві 16 жовтня погіршиться, водіїв попереджають про туман на дорогах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначаєтсья, сьогодні вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, за даними синоптик Українського Гідрометцентру, в Києві сьогодні вдень буде тепло, температура повітря вдень досягне +22.

Крім того, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Києві на сьогодні. Як вона зазначає, середа у столиці буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

Заголом по всіх Україні до кінця тижня буде тепло і температура повітря буде вище +20. Можливі тільки туман та вітер.

    Синоптики попереджають про погіршення погодних умов В Україні сьогодні тепло
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