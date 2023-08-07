Воды в охладителе Запорожской АЭС достаточно для безопасности станции, - глава "Энергоатома"

Вода в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции не находится на критическом уровне. Сейчас этого достаточно для безопасности ЗАЭС.

"Уровень воды не критичный. И если он будет двигаться, то он не дойдет до такого уровня, чтобы стать критичным", - рассказал Котин.

По его словам, после подрыва Каховской ГЭС россиянами вокруг пруда-охладителя появилось большое количество водоемов, откуда можно перекачивать воду. Также для охлаждения ЗАЭС можно использовать грунтовую воду, которая поднимается через скважины.

"Той воды, которая есть, она пока что уходит, но будет уровень, на котором она остановится. И этой воды все равно будет хватать для того, чтобы обеспечить безопасность (станции - ред.), но не работу энергоблоков. Все энергоблоки нужно остановить полностью", - добавил Котин.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в начале июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате этого часть населенных пунктов Херсонской области затопило, а Днепр был сильно загрязнен обломками разрушенных домов, машинным маслом и не только.

Россияне обвиняли украинских военных в якобы ракетном ударе. Но, как отмечали специалисты-инженеры, к таким разрушениям мог привести только внутренний подрыв Каховской ГЭС.

В результате инцидента погиб по меньшей мере 21 мирный житель.

Также после этого уровень воды в Каховском водохранилище и, в частности, пруду-охладителе Запорожской АЭС снизился.