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Подрыв Каховской ГЭС. Число жертв снова возросло

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Вторник 20 июня 2023 21:18
Подрыв Каховской ГЭС. Число жертв снова возросло Фото: последствия подрыва Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу МВД.

По данным МВД, в Херсонской области подтопленными все еще остаются 595 домов.

Также из-за обстрелов врага растет количество погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе 5 - из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 – люди, помогающие ликвидировать последствия подрыва ГЭС.

Ранее было известно о 18 погибших.

"Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", - говорится в сообщении.

Также известно, что специалисты постоянно отбирают пробы воды как технической, так и питьевой воды.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

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