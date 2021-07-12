Київ накриє гроза в найближчі години

У Києві сьогодні буде злива. Синоптики оголосили штормове попередження у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

У найближчі 1-2 години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (1 рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У КМДА рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів - на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.