Київ накриє гроза в найближчі години
У Києві сьогодні буде злива. Синоптики оголосили штормове попередження у найближчі години.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
У найближчі 1-2 години з утриманням до кінця доби 12 липня в Києві очікуються грози (1 рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
У КМДА рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Під час інтенсивних дощів - на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.
Нагадаємо, погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей.
Разом з тим, очікується, що погода незабаром зміниться з приходом дощового атмосферного фронту і зниженням температури місцями до +25 градусів.