Штормове попередження: де буде гроза
Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вдень в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий).
Дощі накриють південні, центральні, східні регіони.
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні дощі у Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.
Нагадаємо, Київ накриє гроза в найближчі години. Оголошено штормове попередження.
РБК-Україна писало, що погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей.