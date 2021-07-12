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Штормове попередження: де буде гроза

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 10:21
Штормове попередження: де буде гроза Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Дощі накриють південні, центральні, східні регіони.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні дощі у Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

Штормове попередження: де буде гроза

Нагадаємо, Київ накриє гроза в найближчі години. Оголошено штормове попередження.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей.

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