Вода продолжает отступать. Какая ситуация с затоплением Херсонской области на утро

По состоянию на утро четверга, 15 июня, средний уровень воды из-за подтопления Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет 2,04 метра, что на 9 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сейчас вода находится на отметке 2 м 4 сантиметра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта (27 - правобережье, 17 - временно оккупирован левый берег)", - рассказал он.

По словам Прокудина, площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий снизилась на деоккупированных территориях на 600 гектар. Кроме того, по состоянию на это утро под водой на правобережье остаются 1923 дома.

"Это на 150 меньше, чем вчера вечером. По спасательной операции. С правобережья эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей", - добавил глава региона.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Затопленными оказались около 80 населенных пунктов в Херсонской области. Украина уже 10-й день ликвидирует последствия экологической катастрофы.

При этом оккупанты обстреливают затопленный Херсон как раз в то время, как там эвакуируют людей. В частности, в среду, 14 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела были ранены два волонтера, среди них иностранец.