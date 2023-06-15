ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вода продолжает отступать. Какая ситуация с затоплением Херсонской области на утро

Новина українською →
Херсон, Четверг 15 июня 2023 09:44
Вода продолжает отступать. Какая ситуация с затоплением Херсонской области на утро Фото: какая ситуация с затоплением Херсонской области на утро 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на утро четверга, 15 июня, средний уровень воды из-за подтопления Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет 2,04 метра, что на 9 см меньше, чем за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сейчас вода находится на отметке 2 м 4 сантиметра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта (27 - правобережье, 17 - временно оккупирован левый берег)", - рассказал он.

По словам Прокудина, площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий снизилась на деоккупированных территориях на 600 гектар. Кроме того, по состоянию на это утро под водой на правобережье остаются 1923 дома.

"Это на 150 меньше, чем вчера вечером. По спасательной операции. С правобережья эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей", - добавил глава региона.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Затопленными оказались около 80 населенных пунктов в Херсонской области. Украина уже 10-й день ликвидирует последствия экологической катастрофы.

При этом оккупанты обстреливают затопленный Херсон как раз в то время, как там эвакуируют людей. В частности, в среду, 14 июня, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела были ранены два волонтера, среди них иностранец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Каховская ГЭС
NEWS
Удар по Днепропетровской области и "Шахеды" в Одессе: все последствия ночной атаки
Удар по Днепропетровской области и "Шахеды" в Одессе: все последствия ночной атаки
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом