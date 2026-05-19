Вода в Одессе может резко подорожать: что известно о причинах и новых тарифах

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Одессе хотят существенно повысить. Планируется, что изменения коснутся как бытовых потребителей, так и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы предприятия "Инфоксводоканал" (которое обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотвод Одессы и близлежащих населенных пунктов Одесской области).
В "Инфоксводоканале" поделились информацией "о намерении изменения тарифов" на:
Уточняется, что речь идет сейчас о "проекте корректировки тарифов на 2026 год".
Замечания и предложения к обнародованным материалам принимаются до 29 мая 2026 года (включительно):
Согласно информации компании, пересмотр тарифов на воду необходим, поскольку действующие расценки для населения не менялись с 2022 года и сейчас покрывают лишь 60,1% себестоимости подачи воды и 73,5% водоотведения.
Гражданам объяснили, что предприятие оказалось "на грани выживания" из-за существенного роста расходов (как в последние годы, так и сейчас):
Сообщается также, что из-за дефицита средств накапливаются долги за электричество, а инвестиционная программа и обновление оборудования - почти полностью остановились.
Проект корректировки тарифов на 2026 год предусматривает общий рост плановых расходов предприятия на 38,8% по водоснабжению и на 48% по водоотведению.
Для различных категорий потребителей изменения предлагаются следующие:
"В соответствии с Порядком формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу... филиалом "Инфоксводоканал" проведены расчеты изменения тарифов... путем корректировки действующих", - уточнили в компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине массово завышали тарифы на коммуналку и объясняли, вернут ли потребителям деньги.
Кроме того, мы рассказывали, когда владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку.
Читайте также, к какому согласию по тарифам на коммуналку во время войны пришли Украина и МВФ.