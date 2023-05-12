Возле Краматорска раздалась серия взрывов

В пятницу, 12 мая, возле Краматорска в Донецкой области раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этих взрывах.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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