Возле Краматорска раздалась серия взрывов
Фото: Иллюстративное фото (GettyImages)
В пятницу, 12 мая, возле Краматорска в Донецкой области раздалась серия взрывов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Возле города Краматорск раздалась серия громких взрывов.
Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этих взрывах.
Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.
Напомним, что в пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.
В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
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