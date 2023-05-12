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Возле Краматорска раздалась серия взрывов

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Краматорск, Пятница 12 мая 2023 22:45
Возле Краматорска раздалась серия взрывов Фото: Иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, возле Краматорска в Донецкой области раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Возле города Краматорск раздалась серия громких взрывов.

Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этих взрывах.

Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.

В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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