Ночью Украину атаковали более сотни дронов: результаты работы ПВО

Иллюстративное фото: ночью Украину атаковали более сотни дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов.

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с вечера 24 февраля.

Противник применил 115 ударных дронов различных типов, в частности:

  • "Шахеды";
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • другие типы беспилотников.

Около 60 дронов были именно типа "Шахед". Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, украинская ПВО сбила или подавила 95 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание 18 ударных дронов. Они были зафиксированы на 11 отдельных локациях. Информация о последствиях уточняется.

 

Обстрелы 25 февраля

По информации Николаевской областной военной администрации, в ночь на 25 февраля регион подвергся нескольким вражеским атакам. В то же время все объекты критической инфраструктуры находятся под контролем, а среди мирного населения пострадавших нет.

